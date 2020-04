Sacchi: "Rangnick? Un buon tecnico, le sue squadre giocano bene a calcio"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan ed ex ct della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare dell'emergenza coronavirus: "Una volta dissi: il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti. Qui muore gente. Stiamo lottando, ma in particolare lo stanno facendo i medici e gli infermieri. Stanno lottando con la morte. In un contesto de genere facciamo fatica a parlare di calcio".

È stato difficile rivoluzionare il calcio?

"L'Italia ha un rifiuto al cambiamento. Per rinnovare è importante avere conoscenza, ti permette di avere innovazione e coraggio".

Si è parlato di Rangnick al Milan.

"Penso che sia un buon tecnico, ma personalmente non lo conosco. Le sue squadre giocavano un buon calcio".

Un ricordo per Maurizio Mosca, tra poco ci sarà l'anniversari della sua scomparsa.

"Era un caro amico, ha dedicato la vita al calcio e al divertimento. Stavo venendo a Mediaset e ho sentito la notizia della sua scomparsa, è stato un gran dispiacere".