Fonte: inviato a Salisburgo

"Sarà a disposizione e pronto per la sfida di domani”. Così Jesse Marsch ha risolto, a metà, uno dei dubbi in vista della partita di Champions tra tra il suo Red Bull Salisburgo e il Napoli. La presenza dal primo minuto di Erling Braut Håland, centravanti norvegese classe 2000, autore fin qui di 18 gol in 12 partite stagionali, tra le altre cose nel mirino della Juventus in Italia. Reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori per due partite, il talentino scandinavo è tornato in campo nell’ultima di campionato, una gara non particolarmente brillante contro lo Sturm Graz: ”È vicino al recupero definitivo. Ovviamente, essendo stato fuori per tre settimane avrà bisogno di tempo. Ma credo che sarà un’altra cosa rispetto alla gara di Graz”.