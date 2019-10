Fonte: inviato a Salisburgo

“Ad Anfield abbiamo dormito nei primi minuti”. Parola di Maximilian Wöber, difensore classe ’98 del Red Bull Salisburgo, che in conferenza stampa chiede un altro impegno, a sé stesso e ai propri compagni: "Credo che l’attacco del Napoli ci impegnerà più o meno quanto quello del Liverpool. Anche loro hanno 5-6 giocatori di grandissima qualità e non sarà facile per noi.

Di sicuro dovremo dare il 100% e non partire come abbiamo fatto contro i Reds. Anche perché ci piacerebbe tenere inviolata la nostra porta”.

Come ti spieghi e come pensate di evitare una falsa partenza del genere?

"Beh, noi siamo una squadra giovane. Era la prima volta in cui giocavamo contro una delle migliori, se non la migliore squadra, del mondo. Forse siamo partiti con un po' di timore reverenziale, ora abbiamo imparato da quei minuti e vogliamo evitare di ripeterli".