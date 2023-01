ufficiale Leeds, la difesa si rinforza con l'arrivo di Wöber dal Salisburgo

Ufficiale un nuovo acquisto completato dal Leeds. Il club di Premier League rinforza la propria linea difensiva con l'arrivo dell'austriaco Maximilian Wober, 24enne prelevato a titolo definitivo dal Salisburgo per una cifra non rivelata ma senz'altro superiore ai 10 milioni di euro. In attesa di poter ottenere il permesso di lavoro e quindi il definitivo via libera, ha firmato con i Whites fino al 30 giugno 2027.