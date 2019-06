© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria saluterà a breve Marco Giampaolo, mentre Sky Sport fa sapere che dopo l'incontro con Massimo Ferrero sarà ora il direttore sportivo Carlo Osti a parlare con Eusebio Di Francesco. L'appuntamento è previsto per la giornata di mercoledì, per valutare se ci siano i presupposti tecnici per lavorare insieme. L'ex allenatore della Roma ha chiesto delle garanzie specifiche: qualora queste richieste fossero considerate accettabili, allora si parlerà del contratto. Resta sempre caldo il nome di Stefano Pioli come alternativa per la panchina.