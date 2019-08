© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola conferma l'indiscrezione della giornata di ieri a proposito della Sampdoria e di Gregoire Defrel . Il Doria ritorna forte sul giocatore sul quale il Cagliari e il Genoa non hanno trovato la quadra decisiva. Defrel ha lasciato ottimi ricordi nella Genova blucerchiata e il ritorno di fiamma è di quelli importanti, che possono portare alla fumata bianca nei prossimi giorni. Il club ligure ha superato la concorrenza per Defrel, per adesso pensando a un rinnovo del prestito dalla Roma con cifre da definire e stabilire.