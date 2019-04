Samp, bilancio in attivo di 12mln. Investimenti sul Centro Sportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bilancio in attivo per la Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX l'esercizio del club blucerchiato chiuso lo scorso 31 dicembre ha fatto registrare un utile superiore ai 12 milioni di euro. Decisive per questo risultato le plusvalenze di mercato pari a 55,5 milioni di euro dovute alle cessioni di Torreira all'Arsenal e Schick alla Roma.

Sul fronte degli investimenti spiccano le opere di riqualificazione del centro sportivo di Bogliasco per le quali è stato sottoscritto con l'Istituto del Credito Sportivo un contratto di mutuo ipotecario di 4,6 milioni di euro con ammortamento pattuito in 20 anni.