© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli ha parlato a Samp TV dopo il pareggio contro la Roma alla prima di Claudio Ranieri in panchina. Ecco quanto riportato da sampdorianews.net: "Abbiamo fatto una buona partita. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, cioè quello che volevamo, però è un buon punto da cui ripartire: il nostro campionato è riniziato ieri. L'arrivo alla Samp dopo i prestiti? Ho girato tanto in questi anni. Questa è la mia occasione della vita perché tre mesi fa purtroppo sono retrocesso a Padova ed essere catapultato subito in una realtà così non è facile, ma è quello che volevo quindi cerco di farmi trovare pronto e di mettere la squadra sempre al primo posto. Ranieri? Adesso abbiamo cambiato mister e siamo tutti pronti a remare dalla stessa parte insieme a lui che è un grande condottiero".