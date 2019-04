Samp, cessione club: offerte non distanti dalla richiesta. Dettagli decisivi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la trattativa per la cessione della Sampdoria. Negli ultimi giorni, come riportato da Il Secolo XIX di questa mattina, Mediobanca ha terminato il suo ruolo di advisor incontrando prima il "Gruppo Vialli" e successivamente quello arabo. Altri contatti ci sono stati con il fondo inglese Aquilor Ufp che al momento non avrebbe però ancora formulato un'offerta formale. In tutto questo, riporta il quotidiano, le offerte da 80-90 milioni non sono poi così distanti dalla richiesta di Ferrero e la partita si giocherà tutta sui dettagli. La settimana prossima è previsto l'incontro tra l'attuale patron blucerchiato e Mediobanca, per le valutazioni conclusive, con i tifosi che vorrebbero proprio Vialli come nuovo proprietario del club.