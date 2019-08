© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere giunta al termine l'avventura di Massimo Ferrero alla guida della Sampdoria. Come riportato da Sky infatti, presto potrebbe arrivare un comunicato congiunto del presidente dei blucerchiati e del gruppo guidato da Gianluca Vialli per fare chiarezza sul futuro del club. Ferrero - riporta l'emittente satellitare - non ha voluto svendere la squadra, e la cessione dovrebbe fruttare circa 100 milioni. Entro la fine del mercato, o al massimo pochi giorni più tardi, la Sampdoria potrebbe avere un nuovo proprietario.