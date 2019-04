Samp, Defrel su futuro: "Ho sempre detto che sto benissimo a Genova"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sul futuro: "I festeggiamenti per il derby vinto? La festa è durata sino a martedì. Vincere questa partita ha rappresentato una gioia immensa per tutti. Avremmo potuto segnare anche il terzo gol, ma è vero che dopo il rigore di Quagliarella il Genoa ha provato a reagire giocando meglio. Il miglior Defrel sampdoriano è quello dell’ultimo periodo? Ero partito bene, poi ho avuto un calo fisico che mi ha penalizzato, ho sofferto per due o tre mesi. Fino al momento dell’incidente stradale. Il futuro (la Samp ha il diritto di riscatto a fine stagione, ndr)? Ho sempre detto che sto benissimo a Genova, come gruppo e anche fuori dal campo. Adesso è difficile parlare di questo argomento, vedremo cosa accadrà a fine stagione, quali obiettivi avremo raggiunto e cosa faremo l’anno prossimo".