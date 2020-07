Samp, Depaoli: "Il corner non c'era, il VAR poteva intervenire. A Udine un'altra finale"

Stop in casa dell'Atalanta per la Sampdoria di Fabio Depaoli. Il laterale ne ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato: "È stato un peccato prendere il primo gol così, magari non era neanche calcio d'angolo. Sicuramente siamo stati un po' molli, però se non c'era il calcio d'angolo secondo me il VAR poteva intervenire".

Eravate partiti bene.

"Abbiamo iniziato bene la gara, perché li abbiamo attaccati alti e li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo tenuto 75 minuti, poi la loro qualità è venuta fuori e abbiamo perso la partita".

La salvezza è ancora da conquistare.

"Non bisogna pensare di essere salvi. Dobbiamo andare a Udine e vincere, è un'altra finale e con tre punti lì potremmo magari pensare di essere quasi salvi".