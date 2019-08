Samp, Di Francesco: "Cessione? Spero finisca presto questa tarantella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria torna in campo con la vicenda relativa al passaggio di proprietà che tiene ancora ne banco. È una questione che disturba la squadra? Ne ha parlato il tecnico blucerchiato, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa: "Oggi dico di sì ma a volte l'inconscio ti porta a pensare in un altro modo. Questa settimana ho sentito parlare, oltre che di vari moduli, di quello che è la normalità ora a Genova e alla Samp: la proprietà. Mi auguro finisca il prima possibile questa storia o questa tarantella in modo da pensare al mercato. Domani c'è una partita molto importante".