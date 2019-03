Samp, Ekdal si fa male con la Svezia: "Mi hanno aperto il ginocchio"

Fonte: sampdorianews.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sampdoria in ansia per le condizioni di Albin Ekdal. Il centrocampista è uscito infortunato dalla gara tra la sua Svezia e la Norvegia, per poi raccontare nel post partita a SVT Sport le sue condizioni: "Ho due ferite al ginocchio, mi hanno aperto un po' il ginocchio, quindi mi hanno cucito in due punti. La ferita era aperta, si vedeva carne e sangue. Abbiamo dovuto cucire subito. Quanto tempo per guarire? Non ne ho idea. Adesso è presto. Torno alla Sampdoria domani, poi vedremo come va".