© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Empoli, gara valida per il 36° turno di Serie A in programma alle 15 al Ferraris. Mister Giampaolo rilancia dal 1' Caprari dopo gli spezzoni di partita giocati contro Bologna e Parma, oltre a confermare Defrel nel ruolo di trequartista. Tra le fila azzurre stringe invece i denti bomber Caputo, non al meglio per un problema al dito, ma comunque titolare insieme al rientrante Dell'Orco.

Queste le scelte dei due allenatori nel dettaglio:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, A. Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Quagliarella, Caprari. All.: Giampaolo.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All.: Andreazzoli.