Samp, Ferrero: "Silva richiesta di Ranieri, ci ho lavorato 2 mesi. Abbiamo una grande squadra"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Telenord affrontando anche l'argomento relativo allo scorso mercato estivo: "Io sono l'uomo delle soprese, quando meno te lo aspetti arrivo. Io vedo il calcio come un'azienda, a volte andare a risparmiare fa più danno che non guardare. Io l'anno scorso ho sofferto molto e ho voluto regalare tre player importanti ai nostri ragazzi . Abbiamo una grande squadra ma abbiamo dei ragazzi motivati ma un po' spaventati, mettendo dentro tre signori più grandicelli con esperienza e fortissimi dovremmo fare delle belle partite. Candreva l'ho voluto con tutto il cuore, Keita uguale, il signor Silva me l'ha chiesto il mister e ci ho lavorato due mesi. L'ho fatto per per fare un regalo ai tifosi ma soprattutto a Ferrero che ha il mal di cuore e non vuole più soffrire".