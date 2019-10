Samp, Ferrero su Muriel: "Quando ti innamori di un giocatore, è la fine"

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, ha parlato delle sue esperienza col club blucerchiato in un lungo intervento all'Università Luiss di Roma: "Quando ti innamori di un giocatore è la fine. Io ero innamorato di Muriel, il primo giocatore che ho preso io. L ho preso zoppo, rotto, per 15 milioni, tanti per una società come la Sampdoria. Era innamorato di mio figlio, lo portava in braccio. Quando l’ho venduto si sono messi a piangere insieme, ma mi davano 22 milioni".

