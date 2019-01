Samp, Gabbiadini: "Via dal Southampton a causa dell'allenatore nuovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini, nuovo attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX. Sull'esperienza all'estero e il ritorno in Italia, come molti suoi colleghi: "Siamo italiani, la nostra casa è l'Italia, io mi sono trovato bene in Inghilterra e se non fosse successo qualcosa con l'allenatore nuovo sarei rimasto per tutti i 5 anni. Il calcio però lassù è diverso, più individuale, fatto di tanti scontri uno contro uno mentre noi siamo abituati a un gioco più corale. Ci sono pro e contro, dipende anche dai giusti".