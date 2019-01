Fonte: itasportpress.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria cade in casa contro il Milan nei tempi supplementari e saluta la Coppa Italia agli ottavi di finale. Questa l'analisi del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo: "Il risultato finale non ci rende giustizia. Il calcio oggi è stato bugiardo, ma dobbiamo accettarlo. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, ma mi ritrovo a commentare una sconfitta e faccio davvero fatica. Reina è stato il migliore in campo, questo dice tutto. Comunque mi tengo stretta la prova dei miei ragazzi, di cui vado orgoglioso: giocando bene hai più possibilità di vincere. Ai tempi supplementari noi eravamo molto stanchi, come anche il Milan. Giocare 120 minuti a un ritmo così intenso era difficile".