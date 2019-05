Samp, Giampaolo: "Parlerò con Ferrero e chiuderemo il cerchio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Marco Giampaolo sarà presto chiaro. Il tecnico della Sampdoria, dopo la vittoria sulla Juventus che ha chiuso il campionato, dovrà parlare del proprio futuro con il presidente Ferrero e la dirigenza: "Ho già parlato con Romei ed Osti, lunedì incontrerò il presidente Ferrero e chiuderemo il cerchio. Ascolterò le cose che il presidente deciderà di fare - ha detto l'allenatore ai microfoni di Dazn - se riteniamo che il mio ciclo è concluso, bisogna avere il coraggio di dire basta".

Il saluto ai tifosi sembrava un addio. "Era doveroso. Il pubblico anche oggi è stato commovente, ci hanno sempre sostenuto. Non ho mai sentito una polemica, un fischio o un rimprovero ai calciatori. E' stato il mio umile modo per ringraziarli di questo attaccamento verso la squadra: non c'entra nulla con qualsiasi decisione che dovremo prendere".

La Samp poteva fare di più? "Non lo so se abbiamo fatto il nostro o di meno. Abbiamo alzato l'asticella in un determinato momento del campionato per arrivare a fine campionato con un andamento regolare. Abbiamo fatto 53 punti, non sono pochi. Non ho nulla da rimproverare alla squadra".