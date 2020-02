vedi letture

Samp, il bilancio di Ranieri: "Quando entri in corsa ci sono difficoltà ma l'ambiente è al top"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato della sua avventura in blucerchiato dopo il ritorno. "Quando entri in corsa le difficoltà ci sono sempre perché tu non conosci i giocatori, perché è un conto conoscerli da avversari e un altro è entrare e percepire le sensazioni che ti danno. Potrebbero giocare altri giocatori se io li avessi testati nel pre campionato. Tanti cambi non li faccio perché non mi posso permettere di sbagliare nulla e quindi devo andare coi piedi di piombo. Sono venuto qua per lavorare a testa bassa, sono soddisfatto. Lo ripeto, perché ho trovato un ambiente di lavoro meraviglioso e questo mi permette di sentirmi a casa. E questo è importante per un allenatore".