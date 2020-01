Samp, il mercato non decolla: Ranieri domenica ha solo due centrali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Situazione che torna a complicarsi in casa Samp. Il successo di due settimane fa contro il Brescia aveva fatto tirare un piccolo sospiro di sollievo ai tifosi sia per la prestazione offerta in quel di Marassi da Quagliarella e compagni, sia per aver sconfitto nettamente una diretta concorrente e aver staccato momentaneamente le zone calde della classifica. La sfida contro la Lazio ha però portato tutti alla realtà di una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere al cospetto di una grandissima squadra che attraversa inoltre un ottimo momento di forma.

Il mercato non decolla - Il tecnico Claudio Ranieri è stato molto chiaro. Due innesti di piede destro in difesa il più presto possibile, in attacco se non arriva qualcuno che alza il livello tecnico meglio restare così. Parole precise di un allenatore che sa decisamente quello che vuole. E' infatti quello arretrato il pacchetto dove necessitano interventi ma al 20 gennaio ancora non si sono registrati movimenti in una squadra che invece ha bisogno di correttivi. Anzi, Murillo - che non ha lasciato il segno all'ombra della Lanterna - ha salutato tutti e si è accasato al Celta Vigo lasciando libero un altro posto in difesa dopo l’infortunio di Ferrari, campionato finito per lui.

Se non arriva Tonelli, domenica con due centrali - Il nome più gettonato è quello di Lorenzo Tonelli. Il difensore centrale sarebbe un cavallo di ritorno vista la stagione passata in blucerchiato sotto la guida di Marco Giampaolo. Le due società si stanno ancora accordando sulla formula, con il club di Corte Lambruschini che vorrebbe il prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli vorrebbe l’obbligo. Il tempo però stringe e oggi mister Ranieri, il cui lavoro fin qui è stato encomiabile, dovrà iniziare la preparazione per la delicatissima sfida interna contro il Sassuolo con solo due centrali difensivi disponibili - Colley e Regini, per altro due sinistri come piede - vista l’assenza per squalifica di Chabot. Anche lui mancino.