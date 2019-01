© foto di Federico Gaetano

Potrebbe esserci la Francia nel futuro di Vid Belec. Il portiere classe 1990 non sta trovando spazio in questa stagione alla Sampdoria, per lui ancora zero minuti. Sull'estremo difensore sloveno c’è il Nantes, che ha chiesto il giocatore alla società blucerchiata. Discorsi avviati per il prestito, con il portiere che potrebbe trasferirsi in Ligue 1 in questa sessione invernale di calciomercato. Lo riporta gianlucadimarzio.com.