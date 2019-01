© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini saluta il Southampton. Via Twitter l'attaccante, passato ieri alla Sampdoria, ha mandato un messaggio ai supporter biancorossi: "Cari tifosi dei Saints, non dimenticherò mai il bel coro che avete fatto solo per me. Non dimenticherò mai il meraviglioso supporto a Wembley in uno dei migliori giorni della mia carriera calcistica e della mia vita. Non dimenticherò mai la vostra esplosione di gioia contro lo Swansea dopo il mio gol e dopo la nostra grande vittoria a maggio. Sono così felice di aver fatto parte della vostra storia in questi due anni e di essere stato protagonista di questi grandi momenti. È il momento di dirci arrivederci, di farvi i miei migliori auguri, di pensare al futuro".