Secondo quanto riportano i colleghi di Globoesporte, il Vasco da Gama avrebbe rifiutato offerte da parte di Bordeaux e Sampdoria per il centrocampista Andrey Ramos do Nascimento, noto semplicemente come Andrey. La società brasiliana, dove militano Maxi Lopez e Leandro Castan, avrebbe in mano una soluzione più importante a livello economico.