Samp, Keita ritrova la A. Esordio contro la sua Lazio: "Tre punti con un'avversaria speciale"

Subentrato nel finale al posto del mattatore Quagliarella, ieri sera Keita Balde ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia della Sampdoria, rientrando in Serie A proprio contro la Lazio, squadra che l'ha lanciato quando ancora era giovane e poco conosciuto. Di seguito il post su Instagram dell'attaccante, che esulta per il successo dei suoi nuovi compagni di squadra: "Una partita speciale per il mio ritorno in Serie A, contro un’avversaria speciale. Grande prestazione della Sampdoria, tre punti importanti e minuti nelle gambe. Avanti così!".