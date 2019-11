© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Secolo XIX oggi in edicola ha intervistato Nicola Murru, terzino sinistro sempre presente sia con Eusebio Di Francesco che con Claudio Ranieri. "Le mie prestazioni sono andate al passo con la squadra, adesso c'è maggiore organizzazione", dice il calciatore, a 73 presenze in carriera in blucerchiato. "Stiamo meglio, non pensavamo di vivere un inizio di campionato così brutto: che potessimo incontrare difficoltà ci stava ma non così tante. E' normale preoccuparsi quando ti ritrovi ultimo in classifica per settimane. Più si va avanti e più la prossima vittoria diventa un obbligo".