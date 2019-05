© foto di Giacomo Morini

Tre nomi per il dopo Marco Giampaolo in casa Sampdoria: il tecnico ha parlato chiaro dopo il pari contro il Parma, annunciando che potrebbe anche prendersi un anno sabbatico in caso di differenti visioni sul futuro del club, ma i blucerchiati non vogliono farsi trovare impreparati. Secondo Il Secolo XIX, le piste più promettenti portano a Stefano Pioli, libero dopo l'esperienza alla Fiorentina, a Roberto De Zerbi, già monitorato in passato e in stagione ammirato alla guida del Sassuolo, ma anche a Domenico Tedesco, ex tecnico prodigio in Germania ma recentemente esonerato dallo Schalke 04.