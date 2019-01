Samp o Fiorentina per Bruno: il 20enne brasiliano offerto in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un portiere brasiliano potrebbe a breve arrivare in Italia. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che l'estremo difensore Bruno Oliveira Bertinato è stato offerto alla Sampdoria e alla Fiorentina. Classe '98, il giovane calciatore è in scadenza il prossimo giugno col Coritiba.