© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Balotelli è un campione". SuperMario sarà lo spauracchio numero uno della Sampdoria, chiamata a sfidare il Brescia. In conferenza stampa, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha spiegato come affrontare l'attaccante delle Rondinelle: "Ha nel suo arco differenti frecce per far gol. Si ferma con l'intelligenza e con la serenità. E, come detto prima, dobbiamo giocare da squadra".