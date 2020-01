LIVE TMW - Sampdoria, Ranieri: "Con il Brescia con determinazione e umiltà"

Fonte: Dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini", Bogliasco (GE)

12.40 - Uno scontro diretto da non sbagliare. Domenica pomeriggio la Sampdoria ospiterà il Brescia in una sfida delicatissima per la zona salvezza. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Claudio Ranieri incontrerà i media in conferenza. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

13.00 - Claudio Ranieri entra nella sala stampa di Bogliasco. Inizia la conferenza.

Che certezze ha rafforzato il pareggio di San Siro?

"Quando giochiamo da squadra, belli compatti, creiamo problemi agli avversari. Ora mi aspetto la stessa prova di determinazione e di umiltà contro un Brescia molto ben organizzato. Sarà una partita difficilissima, anche loro vengono qua per vincere. Dobbiamo stare molto attenti. E' una squadra che conosce il calcio, si conosce da diversi anni. Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà della gara".

Come si affronta questo Brescia e come si ferma Balotelli?

"Balotelli è un campione. Ha nel suo arco differenti frecce per far gol. Si ferma con l'intelligenza e con la serenità. E, come detto prima, dobbiamo giocare da squadra".

TMW - Più forti degli infortuni?

"Sono sempre infortuni di contusioni. Per cui, come si fermano questi infortuni? Capitano. Capita a chi fa sport. Abbiamo visto Ferrari, Ramirez e Depaoli. Non dobbiamo fasciarci la testa e pensare questa partita".

Come sta Quagliarella?

"Quagliarella sta bene. E' il nostro punto di riferimento, ho fiducia in lui".

Tutti dovranno avere la determinazione di Thorsby?

"Sì ma io sono soddisfatto di come i ragazzi siano predisposti all'aggressività e al rispetto dei movimenti da fare. Tutti hanno inalzato il grado di aggressività".

TMW - Domani i tifosi verranno a sostenervi.

"L'ambiente è splendido. Questi tifosi sono veramente impagabili. Dobbiamo ringraziarli e io lo faccio con molto piacere".

Contro il Milan la Samp è stata molto aggressiva davanti. Arrabbiato con Gabbiadini?

"Arrabbiato no. A Manolo ho detto di non preoccuparsi. Hanno creato con Quagliarella occasioni da gol, l'importante è trovarsi e creare opportunità".

Come si può fermare il Brescia?

"Il Brescia gioca a calcio. Gioca a memoria. Sanno i movimenti da fare. Noi dobbiamo essere molto attenti e per farlo dobbiamo essere umili nel rispettarli. Io so quello che andiamo ad affrontare spero di averlo trasmesso ai ragazzi".

I punti salvezza?

"Da quando sono venuto, da ultimo in classifica, sono stato molto positivo. E' la mia natura. Vedo che ci sono diverse squadre, non so se saranno sufficienti i 40 punti . Dobbiamo credere in quello che facciamo, ci saranno alti e bassi ma non dobbiamo abbatterci".

Situazione in difesa?

"Ci stiamo preparando come sempre e come sempre deciderò sabato sera".

