Samp, Ranieri: "Meglio un punto che niente. Ferrero? Pensiamo a noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri a Radio Rai 1 ha detto: "Io sono contento della prestazione, abbiamo tirato molto, dovevamo essere più precisi negli ultimi 16 metri, abbiamo subito un palo in contropiede, potevamo vincere ma anche perderla. Abbiamo giocato bene, i tre punti potevamo farci comodo ma meglio uno che niente. Mercato? Quello che chiedo l'ho chiesto, vediamo, Tonelli ha giocato con la febbre, devo solo ringraziarlo, avevo giocatori che in settimana hanno subito febbre e virus vari quindi va bene così. Sulla questione societaria? Da quando sono qui, si parlava sempre della società, il presidente è al suo posto, saldo, noi pensiamo solo al nostro, chi di dovere dovrà pensare ad altre cose, noi dobbiamo fare solo il nostro dovere in mezzo al campo, il resto non ci deve interessare".