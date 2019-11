Samp, Ranieri: "Punto importante con l'Atalanta, Quaglia sta tornando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro l'Atalanta, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Devo fare i complimenti ai miei giocatori, giocare contro questa Atalanta è difficile, le mancavano alcuni giocatori importanti, abbiamo fatto il massimo. Potevamo fare qualcosa in più 11 contro 10 ma avevamo speso tanto e va bene così. L'infortunio di Bonazzoli ci ha penalizzato perché doveva andare in profondità, Caprari ha fatto la sua partita ma cambiare dopo pochi minuti non mi ha permesso di cambiare poi dopo. Problema del gol? Quando si costruisce una casa si parte dalla fondamenta quindi piano piano. Quando rivedremo il vero Quagliarella? Penso presto. Lo vedo sempre meglio in allenamento, al più più presto vedremo il Quagliarella che tutti conosciamo".