© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Piano piano il malato si riprende". Dopo il pareggio in extremis ottenuto contro il Lecce, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Quando le cose non girano dobbiamo attaccarci a tutto, speriamo che questo gol al novantesimo ci faccia girare la ruota. In questo momento i ragazzi hanno dato il massimo. Il Lecce è una squadra in forma, che ha messo in difficoltà Milan e Juve. Prendiamoci questo punto: non è niente, ma è piuttosto un brodo caldo. Per il morale questo pareggio serve tanto. Quando sono arrivato il gruppo aveva poca autostima, si stanno riprendendo, lavorano e mi seguono. Il pari è frutto di quel pizzico di fortuna che ci serviva. È chiaro che dobbiamo migliorare, ma se abbiamo trovato questo gol alla fine è perché ci abbiamo creduto. Quagliarella? Stavolta è andato ancora più vicino al gol, quindi presto sono sicuro che lo farà".