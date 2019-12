Samp, Ranieri su Rocchi: “Inglese per loro, italiano per noi”

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è tornato in conferenza stampa sull’episodio che ha portato all’espulsione di Gianluca Caprari spiegando che dal vivo non gli era sembrato un fallo da rosso: “Mi ha soddisfatto molto. Sul fallo credo non abbia fatto nulla. Non credo abbia alzato il gomito, non mi sembra anche se voglio rivederla. Pazienza, Rocchi ha deciso così e va bene anche se è stato inglese per loro e italiano con noi".