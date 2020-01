© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato anche dell'ultimo arrivato, Lorenzo Tonelli: "L'ho visto bene. Già faceva parte di questo gruppo, è entrato tranquillamente come se non fosse mai andato via. Non ho ancora parlato con lui ma credo possa giocare dal primo minuto".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.