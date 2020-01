Al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Milan, l'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha tracciato l'identikit del rinforzo in difesa che serve a questa squadra: "Non voglio giocatori che arrivano per la prima volta in serie A, ma gente che conosce il campionato. Se arriva qualcuno sono contento, altrimenti non mi metto a piangere", ha detto.

In questo momento le attenzioni sono concentrate su Simon Kjaer, centrale di difesa danese in uscita dall'Atalanta.

