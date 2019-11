© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Alessandro Florenzi è al centro di numerose voci di mercato e il giocatore potrebbe decidere di lasciare la Roma a gennaio per non rischiare di perdere la convocazione a Euro 2020 a causa dello scarso utilizzo nel club giallorosso. Tra le possibili pretendenti c'è anche la Sampdoria e il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero, ai microfoni delcorrieredellosport.it, ha parlato in questo modo: "Mi piacerebbe vedere Alessandro in blucerchiato e prenderlo, magari...". Apertura dunque del numero uno del club ligure che potrebbe giocarsi anche la carta Ranieri, che lo ha allenato proprio alla Roma.