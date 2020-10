Samp, troppi calciatori in scadenza? Osti: "Uno stimolo per loro e per noi, dobbiamo capire bene"

vedi letture

Tanti, forse troppi calciatori in scadenza in casa Sampdoria. "Non è il massimo per una società", ha detto Gaston Ramirez a pochi minuti dal match con l'Atalanta. E ancora ai microfoni di Sky Sport anche Carlo Osti, direttore sportivo blucerchiato, ha trattato questo tema: "Ramirez ha un contratto in scadenza. E' il primo anno che la Sampdoria ha dei calciatori in scadenza. Questo deve essere uno stimolo per loro, per cercare una eventuale riconferma, e penso che possa essere uno stimolo anche per noi per capire bene se il futuro sarà ancora insieme o no".

Clicca QUI per seguire il LIVE della partita!