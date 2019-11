© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida importantissima al Luigi Ferraris di Genova, dove tra poco si affronteranno Sampdoria e Udinese. Claudio Ranieri schiera i suoi con il 4-4-2, con Ramirez e Jankto esterni e la coppia Gabbiadini-Quagliarella davanti. Luca Gotti si affida a un 3-5-2 inedito negli uomini: Opoku e Stryger Larsen giocheranno a tutta fascia, mentre in difesa c'è spazio per De Maio e Nuytinck. Lasagna titolare in attacco, insieme a Nestorovski.

SAMPDORIA (4-4-2) - Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

UDINESE (3-5-2) - Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski.