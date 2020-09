Sampdoria, a un passo Keita Balde: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Davvero vicino l'approdo di Keita Balde alla Sampdoria. L'attaccante, riporta Il Secolo XIX, dovrebbe arrivare in prestito oneroso da circa un milione di euro con un diritto di riscatto fissato attorno ai 12 milioni. L'ultimo scoglio da superare è l'ingaggio ma in queste ore la Sampdoria è al lavoro per definire tutti i dettagli dell'affare per averlo il prima possibile.