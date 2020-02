Sampdoria, ag. Ramirez: "Mai voluto lasciare, non è uno che abbandona"

Brevi, ma significative, dichiarazioni rilasciate a SampdoriaNews.net da Pablo Bentancur, agente del fantasista blucerchiato Gaston Ramirez, decisivo con la sua doppietta nell'1-3 della Samp in casa del Torino. Parlando della possibilità di andarsene in estate, il procuratore ha voluto evidenziare l'attaccamento dell'uruguayano: "Gastòn non ha voluto lasciare la Sampdoria all'inizio di questa stagione. Lui non è uno che abbandona, vuole la salvezza".