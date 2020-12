Sampdoria, bene la reazione ma sono tante le rimonte subite da situazioni di vantaggio

Un punto che interrompe una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Due in campionato e una in Coppa Italia. Forse la più dolorosa nel derby della Lanterna. La Sampdoria prova a rialzare la testa in casa del Torino dell’ex Marco Giampaolo, conquista un pareggio che muove la classifica e permette alla formazione di Claudio Ranieri di rimanere all’undicesimo posto in classifica. Tante partite nella partita sono andate in scena all’Olimpico-Grande Torino. Troppo brutti i blucerchiati nel primo tempo, meglio nella ripresa complice anche la girandola di cambi iniziali, ben quattro, effettuati dal tecnico romano.

Bene la reazione - Di buono certamente va colta la reazione del gruppo arrivata nella seconda frazione di gara condita anche dal primo gol in blucerchiato di Antonio Candreva, abile a sfruttare un assist di Quagliarella. Pochi istanti e i due si restituiscono il favore: suggerimento dell'ex Inter e conclusione al volo del bomber di Castellammare di Stabia. Un ritorno al gol per il capitano della Sampdoria che mancava da oltre un mese. L'ultima rete realizzata dall’eterno ragazzo con la maglia numero 27 sulle spalle è stata il 24 ottobre nella vittoria netta per 3-1 in casa dell’Atalanta.

Quinta rimonta subita - Quello su cui dovrà lavorare il tecnico Ranieri è la tenuta della sua squadra. Ieri sera infatti la Samp ha subito la quinta rimonta stagionale per un totale di 10 punti svaniti da situazione di vantaggio. La prima è stata ad inizio stagione quando a Marassi contro il Benevento, i blucerchiati persero 3-2 dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Contro il Genoa nel derby di campionato erano stati proprio i doriani a passare in vantaggio per primi, così come nella stracittadina di Coppa Italia poi persa 3-1. Contro il Bologna in campionato il gol iniziale di Thorsby è stato vanificato dall'autorete di Regini e dalla rete di Orsolini mentre a Torino dopo l'ottima rimonta firmata da Candreva e Quagliarella è arrivato il 2-2 finale di Meité.