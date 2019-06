Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Blitz del Presidente Massimo Ferrero che batte la concorrenza di Torino e Genoa per Fabio Depaoli, classe 1997, terzino destro ed esterno di centrocampo in un 3-5-2. La notizia è stata riportata da Michele Criscitiello su Sportitalia che ha aggiunto che mancano solo le firme per il passaggio di Depaoli in blucerchiato.