Sampdoria, Bonazzoli parla chiaro: "Il contratto scade? A Genova sto da Dio"

È l'uomo del momento, il bomber che nessuno si aspettava e che ora si candida per una maglia domani sera nel derby, la prossima stagione e ovviamente fa fregare le mani a Ferrero che si ritrova in casa non più un "prospetto" ma una "realtà". Federico Bonazzoli, 23 anni, col suo sesto gol in campionato ha mandato un messaggio forte e chiaro a tutti: "Il contratto in scadenza a giugno 2021? Sinceramente il contratto non è un mio pensiero - sottolinea il giocatore a Il Secolo XIX -, lo sono molto più le partite e i gol. Sul serio non ci ho pensato, devo tanto alla Samp e al presidente Ferrero che ha puntato su di me a 17 anni e soprattutto mi ha aspettato tutti questi anni anche quando mi ero perso. Ora sto vivendo questa favola e non voglio rovinarmi il presente pensando al futuro. Per me problemi non ce n'è: qui a Genova sto da Dio, l'ho sempre detto anche quando le cose non giravano così, figuriamoci adesso".