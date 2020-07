Sampdoria, Colley dopo la vittoria: "E' così che torna la consapevolezza. Adesso la SPAL"

"Questa è una vittoria importante, è così che torna la consapevolezza. Sono davvero contento per la squadra". Tra i protagonisti in campo della vittoria della Sampdoria sul campo del Lecce c'è anche il difensore Omar Colley, che ha parlato così nel post gara ai canali del club blucerchiato: "Noi come loro volevamo vincere: un punto avrebbe tenuto il Lecce vicino, ma così è meglio per la classifica. Ci attendono partite fondamentali, non solo il derby, ma anche la prossima con la SPAL. Però adesso c’è molta fiducia dopo questi tre punti".