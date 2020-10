Sampdoria, Colley il primo dei nazionali rientrati in gruppo. Gabbiadini si allena a parte

vedi letture

È iniziata con il ritorno anticipato di Omar Colley la mattinata di lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco, per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Visto l’annullamento dell’amichevole con la Guinea a causa dei troppi positivi al COVID-19 tra le fila avversarie, il difensore gambiano è il primo dei nazionali a tornare a disposizione dello staff.

Claudio Ranieri, che nei prossimi giorni riabbraccerà anche gli altri sei blucerchiati impegnati in questa finestra FIFA – Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida -, ha diretto sul campo 1 una seduta a base di partitelle in spazi larghi sette contro sette. Alla seduta non ha partecipato il solo Manolo Gabbiadini, sottoposto ad un programma individuale specifico. Domani, giovedì, terzo mattutino consecutivo in chiave-Lazio.