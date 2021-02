Sampdoria, Damsgaard: "Laudrup punto di riferimento, ma nessuno è come Iniesta"

Mikkel Damsgaard, in un'intervista rilasciata a SportWeek ha parlato di sé, dei suoi idoli da ragazzo: "Ho visto qualche video su Youtube di Michael Laudrup, il più famoso calciatore danese. Lui è il punto di riferimento per i ragazzi danesi ed essergli paragonato mi inorgoglisce. Laudrup è partito da un paese piccolo come il nostro per arrivare nei grandi club europei. Spero di fare lo stesso viaggio".

Su chi ammira: "Per me non c'è nessuno come Iniesta. Per il resto, ora ho la fortuna di affrontare grandi squadre come Juve. Inter e Milan. Guardando grandi giocatori dal vivo posso imparar da ciascuno di loro, qualcosa".