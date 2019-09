© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani, venerdì, allenamento in mattinata e nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Capodichino per la Sampdoria, che ha precisato, tramite il proprio sito, di non aver organizzato il consueto appuntamento stampa col tecnico Di Francesco: "Per una scelta condivisa tra Presidente, Società ed Eusebio Di Francesco, al fine di indirizzare le attenzioni solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara di sabato, non è programmata l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico sarà a disposizione dei media dopo la gara".