Sampdoria, due obiettivi dal Brasile per la difesa: occhi su Augusto e Verissimo

vedi letture

La Sampdoria guarda al mercato brasiliano per sistemare la difesa e punta due giocatori con molte richieste in Europa. Il primo nome è per la fascia ed è quello di Augusto, esterno del Corinthians che viene valutato non meno di 10 milioni di euro. Per il centro invece torna in auge il nome di Lucas Verissimo, che però piace anche all'Udinese e che, soprattutto, il Santos non vuole vendere. A riportarlo è Tuttosport.